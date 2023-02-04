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14:00 04.02.2023

Окупанти продовжили наступальні операції під Кремінною та Бахмутом, але не досягли успіху на півдні - ISW

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Окупанти продовжили наступальні операції під Кремінною та Бахмутом, але не досягли успіху на півдні - ISW

Російські окупаційні війська продовжували в п'ятницю наступальні дії в районі Бахмута Донецької області на рубежі Сватове-Кремінна в Луганській області, посиливши темп дій біля Кремінної, йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 3 лютого.

Водночас, як зазначається у зведенні, російські війська не домоглися жодних підтверджених територіальних завоювань на півдні України.

"За повідомленнями західних офіційних осіб, російські війська втратили майже 200 000 осіб у війні в Україні", - пишуть аналітики.

Також повідомляється, що російські чиновники продовжують покладатися на "неурядові" організації, що діють на окупованих територіях України, для створення видимості масової підтримки російської окупації місцевим населенням.

За даними ISW, Брянська і Курська області 3 лютого оголосили про продовження на невизначений термін "жовтого" рівня терористичної загрози у зв'язку з необхідністю посилення заходів з охорони і оборони території Росії, а президент РФ Володимир Путін підписав 31 січня указ, що спрощує процес запровадження режиму терористичної небезпеки. "Чиновники Брянської та Курської областей, ймовірно, будуть використовувати цей новий режим "рівня терору" для ескалації правоохоронних заходів з метою придушення внутрішнього інакомислення, частково для того, щоб показати війну в Україні як пряму загрозу внутрішній безпеці Росії, щоб створити постійну підтримку російських операцій", - йдеться в повідомленні.

 

Теги: #війна #isw

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