За добу ЗС України знищили 720 окупантів, 3 танки, 4 БПЛА

За добу українські військові ліквідували 720 одиниць армії агресора, 3 танки, 6 бойових броньованих машин, 4 БПЛА, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.02.23 орієнтовно склали особового складу - близько 130590 (+720) осіб ліквідовано, танків - 3218 (+3) од, бойових броньованих машин ‒ 6394 (+6) од, артилерійських систем – 2220 (+5) од,, РСЗВ – 460 (+0) од., засоби ППО – 225 (+3) од., літаків – 294 (+0) од., вертольотів – 284 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1956 (+4), крилаті ракети – 796 (+0), кораблі /катери – 18 (+0) од., автомобільної техніки та автоцистерн – 5081 (+13) од., спеціальна техніка – 203 (+1)", - сказано у повідомленні, опублікованому на фейсбук-сторінці.

Наголошується, що дані уточнюються.