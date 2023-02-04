В.о.директора куп'янського стадіону, який під час окупації організовував пропагандистські заходи, постане перед судом

Обвинувальний акт щодо підозрюваного у пособництві РФ (ч.1 ст.111-2 КК України) 65-річного в.о. директора стадіону "Спартак" у Куп'янську затверджено та направлено до Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області.

"У Куп'янську в.о. директора стадіону з квітня розпочав активну співпрацю з окупантами. Для цього він модерував проведення масових спортивних і культурних заходів пропагандистського штибу для нової "влади", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Зокрема, за даними слідства, у липні минулого року підозрюваний організував турнір з футболу, присвячений Дню Військово-морського флоту РФ, на якому був присутній "глава" так званої "ВГА Харьковской области".

20 грудня правоохоронці затримали чоловіка у порядку ст.208 КПК України. Наразі він перебуває під вартою.