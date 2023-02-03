США ввели санкції проти восьми іранців, пов'язаних із виробництвом безпілотників

США ввели санкції проти восьми громадян Ірану, які обіймають керівні посади на підприємстві Paravar Pars, яке виробляє безпілотники, цитує в п'ятницю держдеп заяву держсекретаря Ентоні Блінкена.

У Вашингтоні цю компанію звинувачують у тому, що вона виробляє БПЛА, а безпілотники згодом постачають Росії.

"США продовжуватимуть використовувати будь-які доступні нам засоби для підриву таких поставок і для того, щоб завдати шкоди тим, хто залучений до такої діяльності", - наголошується у заяві.

Окрім США також ЄС та Британія ввели санкції проти іранських бізнесменів та підприємств за розробку та передбачуване постачання безпілотників Росії.