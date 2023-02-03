Франція та Італія поставлять Україні систему ППО

Франція та Італія домовилися про постачання Україні зенітного ракетного комплексу SAMP-T, повідомляє французький телеканал БФМ-ТБ.

Глава військового відомства Франції Себастьян Лекорню під час телефонної розмови зі своїм італійським колегою Гвідо Крозетто у п'ятницю погодив останні деталі цього постачання.

Сказано, що систему ППО буде поставлено навесні 2023 року.

Французькі ЗМІ зазначають, що йдеться про перше постачання європейської системи ППО великого радіусу дії в Україну.