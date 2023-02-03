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20:01 03.02.2023

Парламентський комітет з питань нацбезпеки затвердив законопроєкт про прозорість оборонних закупівель

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Парламентський комітет з питань нацбезпеки затвердив законопроєкт про прозорість оборонних закупівель

Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендував Верховній Раді до ухвалення в першому читанні законопроєкт №8381 про прозорість оборонних закупівель, повідомила співавтор документа, голова комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна (фракція "Слуга народу").

"Гарні проміжні новини в боротьбі проти "яєць за 17 грн штука". Сьогодні Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки підтримав мій законопроєкт №8381 про відкриття нетаємних оборонних закупівель. (…) Закликаю колег підтримати проєкт закону №8381 у першому читанні на найближчому засіданні Верховної Ради", - написала вона на своїй сторінці у фейсбуці в п'ятницю.

Парламентарій нагадала, що група народних депутатів зареєструвала цю законодавчу ініціативу 24 січня – "після скандалу із завищеними цінами на харчування для військових". За словами Радіної, законопроєкт №8381 пропонує обов'язково оприлюднювати в системі Prozorro ціни, за якими оборонні замовники купують "кіло картоплі, пару чобіт для військових та інші товари і послуги для забезпечення армії".

"Такі ціни ми з вами маємо бачити вже через 10 днів після укладання контракту або внесення змін до нього, а не лише після війни", – наголосила нардеп.

 

 

Теги: #оборона #закупівля #законопроєкт

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