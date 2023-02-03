Україна виконала "маяки" Моніторингової програми МВФ і незабаром чекає на місію фонду

Державні органи України, відповідальні за виконання п'яти структурних "маяків" Моніторингової програми з Міжнародним валютним фондом (МВФ), повідомили про своєчасне їх виконання для першого перегляду програми – до 31 січня цього року.

"Виконуємо "маяки", у нас абсолютно щоденна комунікація з представниками МВФ, без перебільшення. Тому питання виконання моніторингової програми – все on track", – сказала заступник міністра фінансів Ольга Зикова агентству "Інтерфакс-Україна" в кулуарах бізнес-форуму про відновлення України, що відбувається в Люксембурзі.

Мінфін спільно з урядом, згідно з меморандумом, мав розробити план дій щодо запобігання та погашення заборгованості протягом виконання бюджету на 2023 рік і далі.

Національний банк України (НБУ), у свою чергу, своєчасно виконав "свій" структурний маяк співпраці з МВФ – погодив і затвердив концепцію діагностичного обстеження банків та підходи до його проведення, повідомив раніше агентству голова НБУ Андрій Пишний.

"Ми вчасно виконали "маяк". Усе зроблено", - написала у фейсбуці перший заступник міністра соцполітики Дарина Марчак, коментуючи підготовку концептуальної записки про те, як підійти до реформування системи соціального захисту для забезпечення адресної, адекватної та ефективно наданої соціальної допомоги населенню з урахуванням потреб нових категорій уразливих груп, зберігаючи при цьому фіскальну стійкість.

Крім того, 31 січня у ВР було зареєстровано урядовий законопроєкт №8401 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану", зокрема про скасування з 1 липня 2% "спрощенки" та поновлення податкових перевірок і штрафів за невикористання касових апаратів.

Ще раніше, 24 січня, Кабмін затвердив нову наглядову раду НАК "Нафтогаз України" за підсумками конкурсу, виконавши ще один із п'яти "маяків".

Відповідно до умов Моніторингової програми із залученням ради директорів, як і інших програм фонду, перегляд програми здійснює місія, яка за його підсумками видає свій висновок щодо його успішності.

Голова Національного банку увечері 2 лютого повідомив у фейсбуці, що місія МВФ розпочне роботу найближчим часом.

"Ми сподіваємося, що успішна реалізація моніторингової програми відкриє шлях до повноцінної нової програми з МВФ із відповідним фінансуванням з другого кварталу поточного року. Це допоможе нам закрити розрив, що залишився (фінансування держбюджету-2023)", – сказав того самого дня на спільному засіданні уряду України та Єврокомісії у Києві міністр фінансів Сергій Марченко, оцінивши цей розрив у $10 млрд.

Як повідомлялося, Україна в умовах неготовності МВФ одразу виділяти значне фінансування запитала у фонду чотиримісячну Моніторингову програму PMB, яку фонд схвалив 20 грудня. Київ сподівається, що на зміну цій програмі, яка не передбачає фінансування, вже на початку наступного року прийде програма розширеного фінансування EFF, яка може частково покрити дефіцит держбюджету-2023, що оцінюється у $38 млрд.