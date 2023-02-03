Зеленський закликав українських журналістів об'єднатися, щоб зміцнити дух людей та нагадати, що всі вони на війні

Президент України Володимир Зеленський закликав українських журналістів об'єднатися, аби зміцнити дух людей та нагадати, що війна триває.

Він наголосив, що стійкість військовослужбовців залежить не лише від зброї та мотивації. У той час як зброю надають іноземні партнери, мотивацію дає дух усередині держави.

"Я вважаю, що на самому початку війни дух був сильнішим. Ми всі були на війні. У місцях, де не було окупації. У нас було повне відчуття, що ми всі на війні. Наразі я бачу в деяких містах, що вони - на відпочинку. І я вважаю, що це - слабкість", - заявив Зеленський на пресконференції за підсумками саміту Україна - ЄС у Києві.

У зв'язку з цим він закликав українських журналістів до об’єднання, щоб зміцнити дух нації.

"Хочу звернутися насамперед до журналістів нашої держави. Вам потрібно об'єднатися якнайшвидше, зміцнити цей дух, нагадати тим, хто відпочиває, що ми всі - на війні і нагадати, як це все розпочиналося. Всім потрібно розуміти, що вони на війні. І вона ще не закінчилася", - заявив президент.

Він також звернувся до українців: "Дух та мотивація залежать від кожного з нас. Не треба звертати увагу на якісь дрібниці, а займатися головним. Головне питання нашої держави - війна".

"Без цього духу не буде перемоги, а без перемоги не буде України. Все у наших руках", - сказав президент.