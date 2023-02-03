Київ отримав близько 20 млн грн від Метрополії Великого Парижа на добудову пішохідного мосту на Оболонський острів

Київ отримав близько 20 млн грн від Метрополії Великого Парижа на завершення будівництва пішохідного мосту на Оболонський острів, повідомили у пресслужбі Оболонської РДА на інформаційний запит агентства "Інтерфакс-Україна".

"За інформацією, що є в Оболонській райдержадміністрації, Метрополією Великого Парижа в рамках спонсорської допомоги виділено кошти на суму 19 млн 496 тис. 412 грн для продовження реалізації проєкту будівництва пішохідного мостового переходу між Оболонською набережною та островом Оболонський, що здійснюється за позабюджетні кошти", - повідомив перший заступник голови РДА Олександр Цибульщак.

Чиновник додав, що на найближчій сесії Київради буде розглянуто питання про внесення змін до Програми економічного та соціального розвитку Києва та бюджету столиці щодо виконання цих робіт.

Раніше про цільову допомогу від Метрополії Великого Парижа на завершення будівництва цього об'єкта повідомляв мер Києва Віталій Кличко.

Пішохідний міст на острів Оболонський будується з 2020 року за рахунок коштів меценатів. За проєктом міст спиратиметься на чотири опори, дві з яких розташовані в протоці. Пішохідний об'єкт буде завширшки 4 м, завдовжки – 164 м.

Як повідомлялося, до початку 2023 року вже встановлено три опори моста, закуплено матеріали. За кошти, надані Метрополією Великого Парижа, завершать встановлення четвертої опори моста, закуплять та встановлять допоміжні та частково прогонні конструкції, придбають металоконструкції.