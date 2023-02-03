Події

14:12 03.02.2023

Біля Бахмуту збито Су-25 окупантів

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Біля Бахмуту збито Су-25 окупантів

Літак Су-25 російських окупантів було збито в районі Бахмуту Донецької області у п'ятницю, повідомляється на сайті Національної гвардії України.

"2 лютого о 11:55 ранку в південно-східній околиці Бахмуту нацгвардійці виявили два ворожі літаки Су-25 на відстані трьох кілометрів, ціль була захоплена стрільцем-зенітником ПЗРК "Ігла-1" та здійснено пуск. Внаслідок бойової роботи один Су-25 було уражено", - повідомив командир зенітного ракетно-артилерійського дивізіону 3 бригади оперативного призначення.

Як зазначається у повідомленні, лише за минулий тиждень розрахунок знищив вертоліт Мі-24 та літак Су-25.

За даними Нацгвардії, авіація окупантів активно використовує броньований дозвуковий штурмовик під час знищення наземних цілей та завдає ударів по українських позиціях та населених пунктах.

Теги: #нацгвардія #су25 #бахмут

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