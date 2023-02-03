Події

12:39 03.02.2023

ГУР Міноборони України: Чекаємо на дуже активні бойові дії на фронті в лютому-березні

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ГУР Міноборони України: Чекаємо на дуже активні бойові дії на фронті в лютому-березні

 Інтенсивність боїв на сході України - спроба реалізації завдання російського президента щодо захоплення східних областей України, наголосив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

"Лютий-березень – ми очікуємо на дуже активні події. Завдання від Путіна – захопити Донбас до березня. Нічого не вийде. Ці дати вже багато разів переносилися. Та інтенсивність, яку ми зараз спостерігаємо на Донбасі, – це спроба реалізації цих планів. Крім втрати у живій силі та техніці. Ворог намагається виконати завдання диктатора. Тому так, найближчим часом будуть активними події", - сказав він в ефірі національному телемарафону.

Юсов наголосив, що українські Сили оборони "не чекають, склавши руки".

Теги: #війна #гур_міноборони

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