ГУР Міноборони України: Чекаємо на дуже активні бойові дії на фронті в лютому-березні

Інтенсивність боїв на сході України - спроба реалізації завдання російського президента щодо захоплення східних областей України, наголосив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

"Лютий-березень – ми очікуємо на дуже активні події. Завдання від Путіна – захопити Донбас до березня. Нічого не вийде. Ці дати вже багато разів переносилися. Та інтенсивність, яку ми зараз спостерігаємо на Донбасі, – це спроба реалізації цих планів. Крім втрати у живій силі та техніці. Ворог намагається виконати завдання диктатора. Тому так, найближчим часом будуть активними події", - сказав він в ефірі національному телемарафону.

Юсов наголосив, що українські Сили оборони "не чекають, склавши руки".