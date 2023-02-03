Втрати російської армії за добу в Україні склали 840 одиниць ворожого складу, чотири танки та один літак

Втрати російської армії за добу в Україні склали 840 одиниць ворожого складу, 4 танки та 1 літак, загалом від 24 лютого – майже 130 тис., повідомляє Генеральний штаб.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.02.23 орієнтовно склали особового складу - близько 129 870 (+840) осіб ліквідовано, танків - 3215 (+4) од, бойових броньованих машин ‒ 6388 (+6) од, артилерійських систем – 2215 (+3) од, РСЗВ – 460 (+2) од., засоби ППО ‒ 222 (+0) од., літаків – 294 (+1) од., гелікоптерів – 284 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1952 (+1), крилаті ракети - 796 (+0), кораблі / катери - 18 (+0) од., автомобільної техніки та автоцистерн - 5068 (+4) од., спеціальна техніка - 202 (+2)", - йдеться в повідомленні.

Дані уточнюються