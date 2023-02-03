Противник обстріляв Нікополь із важкої артилерії

Російські війська в ніч проти п'ятниці обстріляли Нікополь із важкої артилерії, повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

"Знову росіяни не давали району та його мешканцям спокою. Вночі з важкої артилерії окупанти вдарили по Нікополю. Без постраждалих, зараз територія обстрілу обстежується", - написав він у телеграм-каналі.

Зокрема, за словами Лукашука, за добу було понад 12 годин повітряної тривоги на Нікопольщині через загрозу артилерійського обстрілу.

Інші райони Дніпропетровщини протягом ночі ворожих атак не зазнавали.