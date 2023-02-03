Ляшко: В умовах війни ми сподіваємось на продовження програми медевакуації українців у клініки ЄС

Україна сподівається на продовження програми медичної евакуації українських пацієнтів у клініки ЄС, запущеної на початку агресії РФ, повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Ми вдячні, що з перших днів агресії Єврокомісія підставила нам плече, запустивши програму "Медевак", за якою ми відправляємо тяжкохворих І поранених українців на лікування до клінік ЄС. Ми просимо продовжувати цю програму та підтримати нас, щоб наша система охорони здоров'я витримала", - сказав міністр на спільному засіданні українського уряду та Єврокомісії у Києві в четвер.

Ляшко повідомив, що цією програмою вже скористалося понад 2000 українських громадян.

Також він наголосив, що дії агресора завдали суттєвої шкоди медичній інфраструктурі України.

"Повномасштабне вторгнення РФ в Україну створило критичне навантаження на систему охорони здоров'я України та країн, які з нею межують", - сказав він.

Ляшко уточнив, що наразі через агресію в Україні повністю знищено та не підлягають відновленню 171 об'єкт медичної інфраструктури, 1211 мають руйнування різного ступеня.