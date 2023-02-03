Окупанти обстріляли чотири громади Сумської області

У четвер російські окупанти обстріляли 4 громади Сумської області, повідомила пресслужба обласної військової адміністрації.

"Протягом дня ворог здійснив обстріл 4 територіальних громад області: Есманської, Шалигинської, Середино-Будської та Білопільської. Було зафіксовано 120 прильотів", - сказано у повідомленні у телеграм-каналі.

Територію Есманської громади росіяни обстріляли з мінометів, зафіксовано 16 прильотів.

Білопільська громада також під мінометним вогнем, зафіксовано 31 приліт.

У Шалигинській громаді був обстріл із РСЗВ, загалом 16 прильотів.

На територію Середино-Будської громади росіяни скинули на одне із сіл громади 4 міни. Частково зруйновано 3 приватні будинки та лінія електропередач. На щастя, без людських втрат.