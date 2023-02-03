Євросоюз продовжить приймати українських біженців, скільки це буде необхідно – єврокомісар Йогансон

Євросоюзу вдалося впоратися з рекордною після Другої Світової війни міграційною кризою, спричиненою вторгненням Росії в Україну, і Європа готова й надалі приймати українських біженців, якщо це буде необхідно, заявила єврокомісар із внутрішніх справ Ільва Йогансон під час спільного засідання уряду України та Єврокомісії у Києві у четвер.

"Звичайно ж, є багато проблем, які нам ще належить вирішити, але, я думаю, що це теж історія успіху. Це одна з тих речей, які Путін справді недооцінив: ми впоралися з усіма українськими біженцями та Європейський Союз не боїться кризи з біженцями . І ми продовжимо робити це, скільки буде потрібно", – наголосила єврокомісар.

Вона нагадала, що ЄС вперше активував Тимчасову директиву про захист, оскільки за такого потоку біженців був необхідний негайний захист, і було неможливо обробляти індивідуальні заявки за стандартною процедурою.

Йогансон також зазначила, що з огляду на велику кількість жінок і дітей від самого початку вживалися усі заходи проти торгівлі людьми, було створено спеціальну оперативну групу Європолу, внаслідок чого кількість фактів такої торгівлі справді невелика, і ці зусилля будуть продовжені, оскільки вразливість ще залишається.

Серед інших особливих завдань вона назвала 30 тис. несупроводжуваних неповнолітніх, 5 тис. дітей із дитячих будинків.

Єврокомісар уточнила, що зараз понад 4 млн українців перебувають у Євросоюзі, і з квітня 2022 року ситуація досить стабільна: хтось повертається в Україну, хтось прибуває в Європу.

"Цієї осені ми почали з планування на випадок непередбачених обставин, тому що думали, що, ймовірно, якщо Путін почне бомбити енерго-, водопостачання, людям доведеться бігти. Тому ми були готові. Але це не матеріалізувалося ще", - зазначила Йогансон.

Вона ще раз наголосила, що якщо буде потрібно, то Євросоюз готовий прийняти більше українців. "Ми показали Путіну, що ми не панікуємо", – констатувала єврокомісар.