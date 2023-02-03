До чотирьох зросла кількість жертв ракетного удару окупантів у Краматорську

Кількість жертв внаслідок ракетного удару російських військ напередодні у Краматорську (Донецька обл.) зросла до 4 осіб, повідомив мер міста Олександр Гончаренко.

"Рятувальники витягли з-під завалів тіло загиблої жінки", - написав Гончаренко у фейсбуці в ніч проти п'ятниці.

Як повідомлялося, Краматорськ у четвер знову зазнав обстрілів - росіяни завдали 2 ракетних ударів по житловій забудові в центрі міста, повідомив голова Донецької військової адміністрації Павло Кириленко в телеграм-каналі. Кількість жертв налічувала 3 особи.