Українські Повітряні сили за добу завдали чотирьох ударів по районах зосередження ворога

Українські Повітряні сили за добу завдали 4 ударів по районах зосередження ворога, повідомляє Генеральний штаб України.

"Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 4 удари по районах зосередження окупантів. Також наші захисники знищили російський БПЛА типу "Мерлін", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що підрозділи ракетних військ та артилерії вразили пункт управління, 3 райони зосередження живої сили та склад боєприпасів противника.

Разом Із тим, минулої доби противник завдав 4 ракетних ударів, 2 з них - по цивільній інфраструктурі Краматорська Донецької області, а також 5 авіаційних ударів.

Зокрема, здійснив понад 70 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по цивільних об'єктах Херсонщини та Миколаївщини.

Зазначається, що внаслідок ракетних ударів загинули та отримали поранення цивільні особи.