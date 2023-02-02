Американські сенатори попросили Байдена відкласти продаж Туреччині літаків F-16

Група сенаторів від обох американських партій підписали листа президенту США Джо Байдену, в якому попросили його відкласти продаж Туреччині літаків F-16 через те, що Анкара досі не ратифікувала вступ до НАТО Швеції та Фінляндії.

"Конгрес не може розглядати можливість подальшої підтримки Туреччини, зокрема - продаж літаків F-16, поки Туреччина не завершить ратифікацію протоколів про вступ", - йдеться у листі, опублікованому на сайті сенатора-демократа Джин Шейхін. Лист президенту Шейхін надіслала спільно з сенатором-республіканцем Томом Тіллісом, разом із яким вони є співголовами Групи спостерігачів Сенату США за діяльністю НАТО. Лист також підписали ще 25 сенаторів із обох партій.

У листі наголошується, що продуктивні та взаємовигідні відносини у сфері безпеки з Туреччиною перебувають на користь США, проте не можна залишати поза увагою небажання Анкари на даному етапі ратифікувати вступ до НАТО Швеції та Фінляндії.

Автори листа вважають, що Конгрес зможе розглянути продаж літаків F-16 Туреччині лише після того, як Туреччина ратифікує вступ скандинавських країн до НАТО. При цьому якщо цього не станеться, продаж буде під питанням.

Держави-члени підписали протоколи про приєднання Фінляндії та Швеції до Північноатлантичної ради 5 липня 2022 року. Ці держави приєднаються до НАТО, коли всі держави-члени ратифікують протоколи про вступ.

Нині із 30 країн-членів НАТО членство Швеції та Фінляндії в альянсі поки що не ратифікували Туреччина та Угорщина.

Туреччина заблокувала процес вступу, зажадавши від обох північних країн оголосити терористичними курдські організації та видати осіб, які обвинувачуються у тероризмі, а також скасувати заборони на постачання зброї Анкарі.

При цьому останніми днями в Анкарі неодноразово висловлювалася думка, що через спалення в Стокгольмі на акції правих екстремістів Корану Туреччина може ратифікувати членство Фінляндії в НАТО окремо від Швеції.

Восени 2021 року президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявляв, що Вашингтон запропонував поставити Туреччині винищувачі F-16 в обмін на зроблені нею раніше інвестиції в програму F-35, з якої Анкару виключили кілька років тому після того, як вона придбала російські С-400.