Підозрюваних у корупції депутатів Європарламенту позбавили парламентського імунітету

Європейський парламент (ЄП) на пленарній сесії в четвер у Брюсселі проголосував за позбавлення парламентської недоторканності двох депутатів, яких підозрюють у рамках справи про корупцію в ЄП, - італійця Андреа Коццоліно та бельгійця Марка Тарабеллу.

"Схваливши пропозицію, ухвалену Комітетом з правових питань у вівторок, депутати Європарламенту сьогодні вирішили зняти імунітет з Андреа Коццоліно (Італія) та Марка Тарабелли (Бельгія) (...) Щойно рішення буде офіційно доведено до відома обох членів Європейського парламенту та відповідних органів, розпочату в січні процедуру буде завершено", - йдеться у комюніке ЄП, опублікованому на його сайті.

Запит на позбавлення двох євродепутатів парламентського імунітету подала бельгійська влада, яка розслідує справу.

У Бельгії триває розслідування у зв'язку з підозрами в корупції в Європарламенті депутатів і співробітників, які мали зв'язки з представниками інтересів Катару. Серед них - позбавлена повноважень заступниці глави ЄП гречанка Єва Кайлі.

Журналісти назвали цю справу "катаргейт", оскільки її фігуранти, на думку слідства, за гроші просували інтереси Катару. Проте деякі ЗМІ повідомляли, що підозрювані також мали корупційні зв'язки з представниками Марокко.