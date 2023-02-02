Події

19:26 02.02.2023

Наступного року українці зможуть подякувати Господу за порятунок від зла

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Наступного року українці зможуть подякувати Господу за порятунок від зла

Президент України Володимир Зеленський сподівається, що в перший четвер лютого наступного року можна буде помолитися з подякою за порятунок від зла.

Він сказав про це, виступаючи у четвер через відеозв'язок перед учасниками Молитовного сніданку. Цього року в Молитовному сніданку взяли участь президент Джозеф Байден, віцепрезидент США Камала Гарріс, лідери Конгресу, поважні представники штатів, американського суспільства та релігійних спільнот.

"Уже майже рік ми стоїмо проти зла. Ми об'єднані, якими давно не були. І ми сміливі – наші героїчні солдати вже завдавали поразок злу на полі бою", - сказав він.

Він наголосив, що "мільйони українців просять вигнання загарбників із нашої батьківщини, а отже – відновлення миру. Ми віримо в Бога. Ми не допускаємо зневіри. Завдяки хоробрості наших воїнів, завдяки допомозі друзів свободи у світі. Завдяки президенту Байдену і всім вам – лідерам і людям, які допомагають".

"Ми маємо шанс вигнати зло, яке прийшло на нашу землю під російським прапором. Цього року ми бачимо в наших із вами спільних діях – як цей шанс реалізується", - зазначив Зеленський.

"Дякую, Америко, що ми рік тому пробудилися. Ми стоїмо з вами і маємо зробити все, щоб наступного року у перший четвер лютого ми могли помолитися з подякою за здобутий порятунок від зла", - сказав також президент України.

 

Теги: #сша #зеленський #молитовний_сніданок

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