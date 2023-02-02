Події

19:22 02.02.2023

У Молдові продовжено режим НС ще на 60 днів

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У Молдові продовжено режим НС ще на 60 днів

Парламент Молдови на запит уряду продовжив у країні дію режиму надзвичайного стану ще на 60 днів.

"За" проголосували 60 депутатів (із 101) від панівної партії "Дія та солідарність" (PAS).

Представляючи проєкт ухвали, прем'єр республіки Наталія Гаврилиця заявила, що основною причиною для продовження є ситуація в Україні.

Режим НС був запроваджений у Молдові з 24 лютого минулого року, потім п'ять разів продовжувався на 60 днів, і один раз – на 45 днів. Востаннє рішення було ухвалене наприкінці листопада, а термін дії режиму НС закінчується 4 лютого.

 

 

Теги: #молдова #нс #продовження

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