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17:18 02.02.2023

Україна готова надати будь-які гарантії, що зброю партнерів не буде використано для обстрілу РФ - Резніков

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Україна готова надати будь-які гарантії, що зброю партнерів не буде використано для обстрілу РФ - Резніков

Україна потребує далекобійної зброї і готова надати будь-які гарантії, що зброю партнерів не буде використано для обстрілу території РФ, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

"Якщо ми матимемо можливість вражати цілі на відстані до 300 км, російська армія не зможе переважати і буде змушена відступити. Україна готова надати будь-які гарантії, що вашу зброю не буде використано, щоб обстрілювати територію РФ. У нас є багато цілей на тимчасово окупованій українській землі, і ми готові координувати вибір цілей із нашими партнерами", - сказав Резніков на спільному засіданні уряду України та Єврокомісії в четвер у Києві.

Міністр оборони наголосив, що для перемоги Україна має перехопити стратегічну ініціативу, додавши, що отримання систем ППО є пріоритетом.

"Найважливіше, щоб трагедія в Дніпрі, де російська ракета вбила 46 людей, зокрема шістьох дітей, не повторилася. Нам потрібні Patriot, SAMP-T якнайшвидше, як і нові поставки IRIS-Tб NASAMS", - сказав він.

Він також наголосив, що Україна потребує танків і бронетехніки. Міністр знову відзначив потребу в більшій кількості артилерійських боєприпасів і для захисту, і для контрнаступу.

За словами глави відомства, виробництво боєприпасів має бути збільшено. Він додав, що Україна вже налагодила виробництво снарядів та мін "радянського калібру", і їх тестування на фінальному етапі.

Крім того, Резніков відзначив потребу в зброї, що здатна вражати російські системи радіоелектронної боротьби.

Теги: #війна #зброя #резніков

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