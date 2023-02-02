Окупанти вирішили знести багатоповерхівку в Маріуполі, де було знайдено близько 200 загиблих, щоб замести сліди, – радник мера

Російські окупанти вирішили демонтувати 14-поверховий житловий будинок у м. Маріуполі Донецької області, де було знайдено близько 200 тіл загиблих, повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.

"Найбільший відомий могильник Маріуполя. Проспект Миру, 129. Саме тут було знайдено близько 200 тіл загиблих. Знесення та забуття як мета. Росіяни намагаються зруйнувати все. Історію. Нову історію. Пам’ять. Не вийде", - написав Андрющенко в телеграмі в четвер.

Повідомлення проілюстроване фотографією пошкодженого обстрілами та обгорілого будинку.

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