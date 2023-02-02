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16:07 02.02.2023

Кулеба просить ЄС розглянути запит України щодо застосування глобального санкційного режиму за порушення прав людини

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Кулеба просить ЄС розглянути запит України щодо застосування глобального санкційного режиму за порушення прав людини

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликає ЄС розглянути запит України щодо застосування глобального санкційного режиму за порушення прав людини.

"Я дуже прошу, користуючись цією нагодою, розглянути запит України на застосування глобального санкційного режиму ЄС за порушення прав людини", - закликав Кулеба на спільному засіданні уряду України та Єврокомісії у Києві у четвер.

Він наголосив, що з минулого року Україна не знаходить відповіді на запитання, чому ЄС не задіє глобальний санкційний режим за порушення прав людини щодо України.

"Ще в серпні 2022 року Україна передала перелік, де зазначено 31 людину, причетну до скоєння резонансних злочинів під час російської агресії проти України. На жаль, за нашою інформацією, питання залучення глобального санкційного режиму ЄС не зрушило з місця", - заявив міністр.

Кулеба зазначив, що стає дедалі складніше відповідати українським правозахисникам на запитання "чому в ЄС може бути кейс Навального, але не може бути кейса заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Джеляла".

"Розраховуємо, що 10-й пакет санкцій ЄС буде прийнятий не пізніше перших роковин повномасштабної агресії РФ проти України. Щиро дякуємо за 9 попередніх пакетів санкцій. У 10-й пакет, на думку України, маємо увійти: блокувальні санкції проти виробництва російських ракет та дронів".

Кулеба уточнив, що вже надіслав раніше листа голові європейської дипломатії з переліком компаній, залучених у виробництво російських ракет.

"Потрібно максимально придушити можливість РФ виробляти ракети. Сподіваємося, що ці обмеження увійдуть до десятого пакунку санкцій", - сказав міністр.

Він також зазначив, що Україна очікує на введення санкцій проти ядерної індустрії РФ та додаткових санкцій проти російських пропагандистів.

Теги: #єс #санкції #кулеба

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