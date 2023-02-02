Події

14:19 02.02.2023

ДБР затримало підприємців, які продавали Міноборони яйця по 17 грн

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ДБР затримало підприємців, які продавали Міноборони яйця по 17 грн

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) та Служби безпеки України затримали злочинну групу, яка привласнювала кошти, виділені на харчування українських військовослужбовців.

"Працівники Державного бюро розслідувань та Служби безпеки України викрили та затримали злочинну групу, яка привласнювала кошти, виділені на харчування військовослужбовців Збройних сил України", - йдеться в повідомленні ДБР в четвер.

У бюро зазначають, що в рамках масштабного розслідування належного забезпечення військових усім необхідним ДБР запобігає спробам окремих чиновників та підприємців нажитися на війні.

"Особлива увага приділяється забезпеченню продуктами харчування, оскільки тут, на думку злодіїв, найпростіше "сховати кінці у воду" – продукти можна списати, з'їсти "на папері" тощо", – наголошують у бюро.

Зокрема, за інформацією ДБР, одним із таких епізодів є діяльність фірм, що серед інших постачали яйця за завищеними цінами для Міноборони.

"Вигадували махінатори й інші схеми – до фінансово-господарських документів вносились неправдиві дані щодо отримання військовою частиною продуктів на свій склад, а насправді нічого не поставлялося. Потім "віртуальні" продукти "списували" – начебто їх спожили солдати. Зловмисники думали, що не залишають жодних слідів злочину, оскільки документально перевірити спожиті продукти дуже важко", - зазначено в повідомленні.

У відомстві інформують: "ДБР затримало чергову злочинну групу, до складу якої входили представники підприємств-постачальників та військові, які відповідають за забезпечення однієї з військових частин ЗСУ".

Загалом затримано п'ятьох учасників угруповання, включно з військовослужбовцем, який вів чорнову бухгалтерію зловмисників.

Сума збитків, завданих державі унаслідок діяльності цієї групи, згідно з повідомленням, наразі сягає понад 4,6 млн грн.

"Зекономлені" кошти, які перераховувало Міністерство оборони України на рахунки підприємства, зловмисники ділили порівну між собою.

Під час обшуків в учасників злочину вилучено чорнову бухгалтерію, записи, незаконну зброю, боєприпаси, вибухові пристрої, понад 1 млн грн готівкою.

Наразі затриманим готують повідомлення про підозру та клопотання про обрання запобіжних заходів.

Попередня кваліфікація кримінального правопорушення – ч. 5 ст. 191 КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років.

Теги: #міноборони #яйця #махінації #дбр

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