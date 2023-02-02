ЄС запустить програму гуманітарного розмінування в Україні на EUR25 млн - зустріч Шмигаля з Боррелем

Програма гуманітарного розмінування в Україні вартістю EUR25 млн буде запущена зусиллями Європейського Союзу, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль за підсумками зустрічі з верховним представником Європейського Союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозепом Боррелем.

"Перед самітом Україна - ЄС у Києві звірили годинники із високим представником Євросоюзу Жозепом Боррелем... Є домовленість про те, що ЄС запустить програму гуманітарного розмінування на EUR25 млн. Це важливий компонент нашого відновлення, який дасть можливість повертати нормальне життя у деокуповані від російських терористів громади", - написав Шмигаль у телеграмі у четвер.

Прем'єр також наголосив на важливості продовжувати тиск на економіку Росії та впровадити 10 пакет європейських санкцій, який, зокрема, має включати ядерну сферу та державну компанію "Росатом".