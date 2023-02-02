Повідомлено про підозру топменеджеру Полтавського ГЗК, чиї дії призвели до 2 млрд грн збитку

Правоохоронці повідомили про підозру топменеджеру Полтавського гірничо-збагачувального комбінату (ГЗК), яких входить до групи компаній Ferrexpo, повідомляє Служба безпеки України.

"Служба безпеки України спільно з Бюро економічної безпеки та Офісом генерального прокурора повідомили про підозру одному з топменеджерів Полтавського гірничо-збагачувального комбінату, що входить до складу групи компаній Ferrexpo та належить українському олігарху-втікачу", - йдеться у повідомленні СБУ у четвер.

За інформацією спецслужби, через дії топменеджера підприємство ухилилося від сплати до держбюджету рентних платежів за користування надрами родовища залізних руд на суму близько 2 млрд гривень.

"Слідство встановило, що посадовець упродовж 2018-2021 років вносив неправдиві відомості в офіційні документи підприємства. Це і спричинило завдання значних збитків державі", - уточнюється в повідомленні.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів) та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

У СБУ зазначають, що висновки комплексних експертиз, проведених під час досудового розслідування, підтвердили суму збитків держбюджету в 2 млрд грн.

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Служба безпеки продовжує встановлювати всіх осіб, які можуть бути причетні до скоєння правопорушення.