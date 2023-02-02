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10:06 02.02.2023

РФ може ініціювати рейди на північний схід України для відволікання українських військ, але вторгнення з Білорусі вкрай малоймовірне - ISW

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РФ може ініціювати рейди на північний схід України для відволікання українських військ, але вторгнення з Білорусі вкрай малоймовірне - ISW

Керівництво РФ може ініціювати рейди окупаційних військ через кордон до північно-східних районів України, ймовірно, з метою проведення внутрішніх інформаційних операцій та щоб утримувати українські сили у північних прикордонних районах, йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 1 лютого.

Як зазначається у зведенні, президент РФ Володимир Путін "просуває інформаційну операцію, спрямовану на те, щоб представити війну в Україні як екзистенційну загрозу для російських громадян, щоб заручитися внутрішньою підтримкою затяжної війни".

"ISW, як і раніше, вважає, що російське вторгнення з Білорусі вкрай малоймовірне, а інформаційна операція з притиснення українських військ до північного кордону України і Білорусі, схоже, дає збої, оскільки українські офіційні особи все частіше вважають, що це малоймовірно. Загроза транскордонних рейдів із Бєлгородської, Брянської та Курської областей на північ і північний схід України, ймовірно, є спробою змусити Україну перекинути в ці райони обмежені підрозділи для захисту від таких нападів, розосередивши українські війська для захисту від ймовірної наступальної операції Росії в найближчі місяці. ISW повідомляла про аналогічні російські операції з відволікання уваги та розсіювання в Запорізькій області", - зазначають аналітики.

В ISW зазначають, що українські чиновники продовжують попереджати про намір РФ провести вирішальну наступальну операцію на Донбасі в лютому та/або березні, а українські військові підтвердили свій намір розпочати великі контрнаступальні операції до літа 2023 року.

Повідомляється, що зусилля приватної військової компанії "Вагнера" щодо набору ув'язнених, можливо, сповільнилися останнім часом.

За даними ISW, першого дня лютого російські війська продовжували наземні атаки на північний схід і південний захід від Бахмута Донецької області, а також продовжували обмежені наземні атаки, щоб відновити втрачені позиції на лінії Сватове - Кремінна в Луганській області. Також окупанти продовжують безуспішні рейди на острови у дельті річки Дніпро на Херсонщині, намагаючись не допустити проникнення українських сил на острови.

"Кримські партизани могли здійснити теракт із застосуванням саморобного вибухового пристрою (СВП) в окупованому Криму 30 січня", - повідомляють аналітики. 

Теги: #звіт #isw

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