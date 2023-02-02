SpaceX виведе на орбіту нову групу інтернет-супутників Starlink

Ракета-носій Falcon 9 у четвер стартує на орбіту з черговою партією з 53 міні-супутників для поповнення орбітального угрупування глобальної мережі інтернет-покриття системи Starlink, повідомила компанія-розробник SpaceX.

Запуск планується здійснити зі стартового комплексу 39А Космічного центру імені Кеннеді на мисі Канаверал у Флориді о 02:43 за часом Східного узбережжя США (09:43 за Києвом).

За 1 годину 9 хвилин після старту ракети супутники Starlink повинні відокремитися від її другого ступеня та вийти на штатну орбіту.

Це буде вже 72-е виведення на орбіту групи інтернет-супутників з травня 2019 року в рамках проєкту Starlink і четверте цього року. SpaceX запустила вже понад 3,8 тис. супутників Starlink. Частина вийшла з ладу чи зійшла з орбіти. Понад 3,5 тис. апаратів залишаються на орбіті у робочому стані.

Тим часом перший багаторазовий ступінь ракети-носія, який використовується вже вп'яте, повинен буде приблизно через дев'ять хвилин після старту здійснити вертикальну керовану посадку на морську платформу-дрон A Shortfall of Gravitas, розташовану в Атлантиці приблизно в 660 км від космодрому.

Наразі компанія є найбільшим супутниковим оператором у світі. Інтернет від Starlink доступний користувачам у 45 країнах, зокрема в Північній Америці, Європі, Далекому Сході та в Австралії. За даними Пентагону, послугами цих супутників також активно користуються американські військові.

У майбутньому компанія SpaceX планує розгорнути орбітальне угруповання з 12 тис. космічних апаратів (а згодом - із 30 тис.) для створення повномасштабної мережі, яка дозволить забезпечити мешканців Землі широкосмуговим доступом в Інтернет у будь-якому куточку планети. Загальна сума інвестицій у реалізацію проєкту оцінюється у $10 млрд.