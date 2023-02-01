"Укренерго" вкотре підвищила ліміти споживання е/е
НЕК "Укренерго" на четвер, 2 лютого, порівняно із середою зовсім незначно, але підвищила як денні, так і нічні ліміти споживання електроенергії областям, свідчать дані низки операторів системи розподілу (ОСР).
Таким чином, "Укренерго" підвищує денні ліміти четверту добу поспіль. Щодо нічних лімітів, то їх підвищення/зниження чергується кілька останніх діб.
ДТЕК у своєму Телеграм-каналі зазначив, що ліміти на четвер дозволять дотримуватися погодинних графіків у областях присутності його операторів системи розподілу – Києві, Київській та Дніпропетровській областях, але в Одеській області, як і раніше, застосовуватимуться екстрені відключення через серйозні пошкодження енергоінфраструктури в результаті російської атаки 26 січня
"Прикарпаттяобленерго" та "Полтаваобленерго", які оприлюднили ліміти у своїх фейсбуках, також відзначають застосування завтра погодинних графіків.
Системний оператор "Укренерго" останні кілька діб не повідомляє про застосування аварійних відключень через перевищення лімітів, чому може сприяти економне споживання електроенергії, а також її імпорт, який почав нерегулярно заходити з 15 січня, але щодня заходить із 25 січня. Загалом у січні було імпортовано близько 60 тис. МВт-год, 1 лютого – 10,5 тис. МВт-год.
Дані операторів системи розподілу е/е за встановленими на 2 лютого лімітами споживання електроенергії:
|
Область
|
Денний ліміт, МВт
|
Зм. до поперед. дня, %
|
Нічний ліміт
|
Зм. до поперед. дня, %
|
Київ
|
1057
|
+0,66
|
684
|
+0,14
|
Київська область
|
755
|
+0,53
|
629
|
+0,31
|
Дніпропетровська область
|
1280
|
+0,62
|
1248
|
+0,24
|
Одеська область
|
Екстрені відключення в результаті атак РФ
|
Івано-Франківська область
|
304,88
|
+0,62
|
266,58
|
+0,25
|
Полтаваобленерго
|
484,76
|
+0,62
|
424,36
|
+0,26