Події

22:04 01.02.2023

"Укренерго" вкотре підвищила ліміти споживання е/е

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"Укренерго" вкотре підвищила ліміти споживання е/е

НЕК "Укренерго" на четвер, 2 лютого, порівняно із середою зовсім незначно, але підвищила як денні, так і нічні ліміти споживання електроенергії областям, свідчать дані низки операторів системи розподілу (ОСР).

Таким чином, "Укренерго" підвищує денні ліміти четверту добу поспіль. Щодо нічних лімітів, то їх підвищення/зниження чергується кілька останніх діб.

ДТЕК у своєму Телеграм-каналі зазначив, що ліміти на четвер дозволять дотримуватися погодинних графіків у областях присутності його операторів системи розподілу – Києві, Київській та Дніпропетровській областях, але в Одеській області, як і раніше, застосовуватимуться екстрені відключення через серйозні пошкодження енергоінфраструктури в результаті російської атаки 26 січня

"Прикарпаттяобленерго" та "Полтаваобленерго", які оприлюднили ліміти у своїх фейсбуках, також відзначають застосування завтра погодинних графіків.

Системний оператор "Укренерго" останні кілька діб не повідомляє про застосування аварійних відключень через перевищення лімітів, чому може сприяти економне споживання електроенергії, а також її імпорт, який почав нерегулярно заходити з 15 січня, але щодня заходить із 25 січня. Загалом у січні було імпортовано близько 60 тис. МВт-год, 1 лютого – 10,5 тис. МВт-год.

Дані операторів системи розподілу е/е за встановленими на 2 лютого лімітами споживання електроенергії:

Область

Денний ліміт, МВт

Зм. до поперед. дня, %

Нічний ліміт

Зм. до поперед. дня, %

Київ

1057

+0,66

684

+0,14

Київська область

755

+0,53

629

+0,31

Дніпропетровська область

1280

+0,62

1248

+0,24

Одеська область

Екстрені відключення в результаті атак РФ

Івано-Франківська область

304,88

+0,62

266,58

+0,25

Полтаваобленерго

484,76

+0,62

424,36

+0,26

 

 

Теги: #енергетика #електроенергія

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