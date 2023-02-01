У Єліному Чернігівської області четверо загиблих від обстрілу з боку РФ

Чотири мирні мешканці села Єліне Сновської об'єднаної територіальної громади Корюківського району Чернігівської області загинули і один отримав поранення внаслідок обстрілу з боку російських окупантів у середу вдень, повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.

"Внаслідок потрапляння міни (120 мм) в погріб приватного будинку загинули четверо місцевих жителів. Один - отримав поранення і доправлений до лікувального закладу", - написав Чаус у телеграмі в середу ввечері.

Раніше повідомлялося про трьох загиблих та одного постраждалого внаслідок обстрілу села. Населений пункт був обстріляний окупантами з 15:10 до 15:40 з мінометів, загалом було зафіксовано 14 приходів.

Єліне розташоване у безпосередній близькості від кордону з РФ.