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20:06 01.02.2023

Данілов про серію обшуків СБУ спільно з БЕБ: Ми знаходимося на початку великого шляху очищення нашої країни від людей, які забули про честь і совість

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Данілов про серію обшуків СБУ спільно з БЕБ: Ми знаходимося на початку великого шляху очищення нашої країни від людей, які забули про честь і совість

В Україні стартував процес очищення держави від причетних до економічних злочинів осіб, заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов, коментуючи сьогоднішні обшуки, які проводяться Службою безпеки України спільно з Бюро економічної безпеки.

"Це лише початок активних дій і роботи, яка відпрацьовувалася місяцями для того, щоб зібрати доказову базу за всіма цими елементами. І ми знаходимося на початку великого шляху очищення нашої країни від людей, які забули, що таке честь, держава та країна і займалися неподобством, зокрема під час війни", - заявив Данілов в ефірі телемарафону.

Як він зазначив, у РНБО є т.зв. "санкційне досьє".

"Все відслідковується. Якщо хтось вважає, що він може допомагати тим людям, на яких наша країна наклала санкції, він глибоко помиляється", - сказав секретар РНБО.

Відповідаючи на запитання, чи будуть реальні посадки, у разі доведення вини тих чи інших осіб, Данілов відповів: "Якщо ви скоїли злочин, то майте на увазі: обов'язково за нього відповідатимете".

Секретар РНБО також зазначив, що особисто вітав би довічне ув'язнення за те, що під час війни та чи інша особа "лізе до державної кишені".

Як повідомлялося, у середу Служба безпеки України спільно з Бюро економічної безпеки провела низку обшуків у рамках розслідування справи про привласнення 40 млрд грн колишнім менеджментом ПАТ "Укрнафта" та ПАТ "Укртатнафта".

Зокрема, обшук було проведено вдома в олігарха Ігоря Коломойського.

У свою чергу співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) викрили керівницю податкової служби Києва на багатомільйонних угодах. Загальна сума встановлених необґрунтованих активів посадової особи становить близько 1,4 млн дол.

Також, як повідомив голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, найближчим часом варто очікувати на звільнення всього керівного складу Державної митної служби України.

Крім того, обшуки пройшли і в ексміністра МВС Арсена Авакова у зв'язку з катастрофою вертольота ДСНС у Броварах.

 

 

 

Теги: #сбу #обшуки #беб

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