У прикордонному с. Єліне під вогнем окупантів загинули 3 мирні жителі

Три жителі с. Єліне Корюківського району Чернігівської області загинули й один отримав поранення внаслідок обстрілу з боку російських окупантів у середу вдень, повідомляться на сторінці Оперативного командування "Північ" у фейсбуці.

"Унаслідок попадання міни (120 мм) у погріб приватного будинку загинули троє місцевих мешканців. Один – отримав поранення і доставлений до лікувального закладу", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося лише про одного постраждалого внаслідок обстрілу села. Населений пункт окупанти обстрілювали з 15:10 до 15:40 з мінометів, загалом було зафіксовано 14 прильотів.

Єліне розташоване неподалік кордону з РФ.