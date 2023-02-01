Резніков та Лекорню підписали меморандум про постачання Україні радарів MG-200 для виявлення ворожих дронів та ракет

Міністр оборони України Олексій Резніков та міністр оборони Франції Себастьян Лекорню підписали меморандум із Thales Group про постачання радіолокаційних систем GM 200 для протиповітряної оборони України.

"Разом із моїм французьким колегою Себастьяном Лекорню підписали меморандум із Thales Group про постачання радарів MG-200 для ППО України. Це обладнання допоможе нам виявляти ворожі дрони та ракети, зокрема балістичні. Наше небо буде захищене від смертоносних атак Росії", - написав він у твіттері у середу.