Через війну кількість тварин у притулках і на утриманні зооволонтерів в Україні зросла в середньому на 60% - дослідження

Унаслідок війни в Україні кількість тварин у притулках і на утриманні зооволонтерів зросла в середньому на 60%, свідчить дослідження Соціологічного центру "Соціоінформ", презентоване в середу в Києві.

Зокрема, на 20-30% зросла кількість тварин у притулках у тилових областях, на 60% - у зооволонтерів у прифронтових областях та на 100% і більше - у притулках прифронтових областей.

Згідно з дослідженням, більшість тварин, яким надано притулок під час повномасштабної війни – домашні, кинуті господарями під час евакуації.

Серед найперших потреб притулків - корм, ветеринарна підтримка та ліки. Також актуальними проблемами є зниження частки адопції тварин, брак персоналу в притулках, розширення притулків, необхідність ремонту або спорудження вольєрів.

Крім того, на прифронтових територіях гостро постають питання руйнувань, потенційної необхідності евакуювати притулки, труднощі з закупівлею та доставкою кормів і ліків.

Зокрема, в гуманітарній ініціативі Save Pets of Ukraine повідомили, що в Україні створено базу притулків для собак і котів. Зазначається, що за підрахунками на січень 2023 року в країні близько 510 притулків, стерилізаційних центрів і зооволонтерів, які опікуються покинутими тваринами. Під їхньою опікою перебувають майже 25,8 тис. собак і майже 19,5 тис. котів.

Дослідження проводив Соціологічний центр "Соціоінформ" на замовлення гуманітарної ініціативи Save Pets of Ukraine. Під час дослідження проведено 14 глибинних інтерв'ю: 2 - зі стерилізаційними центрами, 8 - із притулками, 4 - з зооволонтерами. Щодо цільової аудиторії дослідження, то 7 інтерв'ю було проведено у прифронтових областях, 7 – у тилу, 8 – в обласних центрах, 6 – у малих містах та селах, 9 – ыз притулками з чисельністю тварин 20-100, 5 – із притулками з чисельністю тварин понад 100, 4 – з притулками для котів, 4 – з притулками для собак, 6 – із притулками для котів та собак.