СБУ підтвердила проведення обшуків у власників і топменеджменту "Укрнафти" та "Укртатнафти"

Служба безпеки України провела низку слідчих дій у рамках розслідування справи про привласнення 40 млрд грн колишнім менеджментом ПАТ "Укрнафта" та ПАТ "Укртатнафта".

"У рамках слідчих дій СБУ спільно з Бюро економічної безпеки провела низку обшуків. Вони здійснювалися за місцем проживання фактичних власників і топменеджменту фінансово-промислової групи, до якої входять ці компанії, а також за адресами ймовірного зберігання нафтопродуктів у різних регіонах України. За результатами слідчих дій топменеджменту ПАТ "Укртатнафта" оголошено про підозри у вчиненні кримінальних правопорушень", - повідомляє пресслужба СБУ.

Зазначено, що в рамках кримінальних проваджень документують 10 епізодів злочинної діяльності. Зокрема, це виведення великих партій нафтопродуктів на афілійовані компанії, ухилення від сплати податків, створення безнадійної заборгованості нафтопереробного і нафтовидобувного заводів, що призвело до знецінення та зниження вартості їх активів.

За даними слідства, така злочинна діяльність здійснювалася в інтересах фактичних власників та бенефіціарів компаній.

Раніше, у листопаді 2022 року, співробітники СБУ вжили превентивних заходів, щоб не допустити дестабілізації роботи найбільшого нафтопереробного заводу та нафтовидобувної компанії України, а також забезпечити їх передачу у державну власність у робочому стані.

Це було зроблено після засідання Ставки верховного головнокомандувача, після якого Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ухвалила рішення щодо забезпечення примусового відчуження у власність держави акцій, емітентом яких є ПАТ "Укрнафта" та ПАТ "Укртатнафта".

Співробітники СБУ та БЕБ перевіряли інформацію про багатомільйонні ухилення менеджментом компанії від сплати обов'язкового акцизного збору за 2022 рік.