Арахамія анонсував звільнення 1 лютого всього керівництва Держмитниці
Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив про звільнення всього керівного складу Державної митної служби України.
"Буду інформувати громадськість про анонсовані "весняні посадки". Сьогодні (1 лютого – ІФ-У): обшуки в Податковій; вручення повідомлень про підозру посадовцям Міністерства оборони; обшуки у Коломойського щодо "Укрнафти"; ціла серія негласних слідчих дій; обшуки в Авакова; обшуки в Столара; звільнення всього керівного складу Митниці", - написав він у своєму телеграм-каналі у середу.
Він наголосив, що країна під час війни змінюватиметься.
"Якщо хтось не готовий до змін, то держава сама прийде і допоможе їм змінитись", – додав парламентар.