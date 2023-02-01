Судовий процес у Тбілісі було перервано після спроби Саакашвілі показати з лікарняної палати своє виснажене тіло

Колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі в середу на судовому процесі у справі про можливе відтермінування його тюремного покарання заявив через відеозв'язок, що перебуває у вкрай тяжкому стані та потребує необхідного лікування.

Після того як Саакашвілі спробував зняти майку їм показати своє виснажене тіло, відеозв'язок було перервано.

Поки що опитують лише лікарів, запрошених до суду адвокатами Саакашвілі як свідків. Усі вони стверджують, що у Саакашвілі виявлено низку важких захворювань, на підставі чого його необхідно звільнити з ув'язнення та перевезти з Грузії на лікування закордон.

Саакашвілі таємно прибув до Грузії 29 вересня 2021 року. 1 жовтня його затримали у Тбілісі, після чого помістили до в'язниці у місті Руставі, де він оголосив голодування. 8 листопада його без погодження з родичами та адвокатами перевели з в'язниці у місті Руставі до тюремної лікарні у Тбілісі (район Глдані). 20 листопада Саакашвілі перевели у військовий госпіталь у місті Горі, де він припинив голодування. 12 травня поточного року Саакашвілі помістили до цивільної клініки "Вівамед" у Тбілісі, де він перебуває і зараз.

У Грузії Саакашвілі проходить у декількох кримінальних провадженнях. Своє затримання Саакашвілі вважає незаконним, а обвинувачення на його адресу сфальшованими.