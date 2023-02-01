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11:42 01.02.2023

В Україні очікується помірно прохолодна погода з мокрим снігом та легким морозом

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В Україні очікується помірно прохолодна погода з мокрим снігом та легким морозом

У найближчі два дні в Україні очікується прохолодна погода з мокрим снігом та дощем удень та невеликим морозом уночі, на дорогах можлива ожеледиця, повідомляє Укргідрометцентр.

У західних областях у четвер, 2 лютого, очікується помірний мокрий сніг та дощ, на решті території невеликий сніг, удень із дощем (у південних областях без істотних опадів). На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с, на заході країни подекуди пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0-5° морозу; вдень від 2° морозу до 3° тепла, у південній частині 2-7° тепла.

У Карпатах помірний сніг, місцями завірюха; температура вночі 4-9° морозу, вдень 1-6° морозу.

У столиці України 2 лютого синоптики передбачають невеликий сніг, удень із дощем. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-10 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 1-3° тепла.

У п'ятницю, 3 лютого, синоптики також прогнозують невеликий мокрий сніг у південних областях із дощем. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5° морозу; вдень від 2° морозу до 3° тепла, у південній частині 1-6° тепла.

У Києві напередодні вихідних очікується невеликий мокрий сніг, на дорогах ожеледиця.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень близько 0°.

Теги: #погода #прогноз

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