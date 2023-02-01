Алека Болдвіна звинуватили у ненавмисному вбивстві

Прокуратура американського штату Нью-Мексико висунула обвинувачення в ненавмисному вбивстві акторові Алеку Болдвіну, який з необережності застрелив кінооператорку українку Галину Гатчінс на зйомках фільму "Раст".

Таке саме обвинувачення висунули й консультантці зі зброї Ганні Гутьєррес-Рід, повідомляють американські ЗМІ.

"Прокурор округу Санта Фе, штат Нью-Мексико, Мері Кармак-Алтвіс подала обвинувальні документи до суду", - пише The Hill.

Болдвіну та Гутьєррес-Рід висунуто обвинувачення за двома пунктами у ненавмисному вбивстві Галини Гатчінс на зйомках фільму в окрузі Санта-Фе в 2021 році.

Раніше американська преса повідомляла, що американська судова влада має намір пред'явити такі обвинувачення актору.

Болдвін та Гутьєррес-Рід наполягають на своїй невинуватості, пише агентство Associated Press.

За інформацією газети New York Times, їм може загрожувати до 18 місяців тюремного ув'язнення за одним із пунктів обвинувачення та п'ятирічний тюремний термін - за іншим пунктом.

У 2021 році постановник фільму "Раст" Серж Світний подав до суду на актора. У жовтні 2021 року на зйомках фільму "Раст" Болдвін вистрілив із реквізитного пістолета та поранив 42-річну операторку Галину Гатчінс. Жінку транспортували медичним вертольотом до лікарні, де лікарі констатували її смерть. Консультант зі зброї Гутьєррес-Рід заявила, що не знає, чому пістолет був заряджений бойовими патронами.

За інформацією ЗМІ, Галина Гатчінс мала також українське громадянство.