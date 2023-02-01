ДБР запобігло диверсії на Курахівській ТЕС, організаторові повідомлено про підозру в держзраді

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) запобігли диверсії на Курахівській ТЕС, яку готував експравоохоронець із Донбасу, йому повідомили про підозру у державній зраді.

"Працівники ДБР під час спеціальної операції запобігли диверсії на Курахівській ТЕС, яку готував експравоохоронець із Донбасу разом зі своїм спільником", - повідомляється на офіційному сайті ДБР у середу.

За даними слідства, після захоплення окупантами частини Донецької області посадовець одного з правоохоронних органів регіону почав працювати на ворога. "Підтримуючи ідею "руского міра", фігурант планував з використанням вибухівки пошкодити Курахівську ТЕС. Він завчасно приховав вибухові пристрої, боєприпаси та засоби ініціювання вибуху у спеціально облаштованому схроні недалеко від ТЕС, але на території, яка підконтрольна Україні. А здійснити вибух на "об’єкті" повинен був його спільник, з яким він активно обговорював плани диверсії, у тому числі через соціальні месенджери", – уточнюється у повідомленні.

Слідчі ДБР встановили факт підготовки диверсії у межах розслідування провадження щодо державної зради колишнього правоохоронця, який здійснював фільтраційні заходи на одному з блок-постів тимчасово окупованої території Донбасу. Працюючи на окупантів, він перевіряв автомобілі та шукав серед водіїв та пасажирів людей, які мають приналежність до правоохоронних органів України або військовослужбовців ЗСУ та співпрацюють з державними органами влади України.

Працівники ДБР викрили його наміри щодо диверсії, встановили місце розташування схрону та запобігли теракту. Експравоохоронцю заочно повідомлено про підозру у державній зраді та у підготовці до здійснення диверсії (ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 113 КК України). Санкція статті передбачає довічне позбавлення волі.

Наразі ДБР шукає спільника підозрюваного.