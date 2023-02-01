ДБР проводить обшук у керівництва податкової служби Києва - джерело

Співробітники Державного бюро розслідування (ДБР) проводять у середу обшуки у керівництва податкової служби столиці, повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело у правоохоронних органах.

Відомо, що, зокрема, обшуки відбуваються у голови податкової служби столиці та заступника начальника Головного управління Державної податкової служби у Києві.

За інформацією джерела, слідчі ДБР розслідують факт незаконного отримання відшкодування ПДВ із державного бюджету, зокрема, шляхом зловживання владою та службовим становищем представниками податкових органів.

У результаті таких дій у тіньовий обіг потрапили державні кошти на суму понад 30 млрд грн.