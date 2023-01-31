Окупант має втратити останню надію на агресію – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що зусилля скеровуються на те, щоб Росії не вдалася спроба реваншу.

«Провів сьогодні – як фактично й щодня – кілька нарад із військовими, з керівником розвідки. Детально опрацьовуємо ситуацію на всіх основних оперативних напрямках та в перспективі. Те, до чого готується окупант, і те, чим ми вже відповідаємо на таку підготовку Росії до спроби реваншу», - сказав він у відеозверненні у вівторок.

«Ми всі разом спрямовуємо наші зусилля так, щоб Росії не лише не вдалося відігратися на полі бою, а щоб окупант втратив у своїх спробах реваншу останню надію на агресію. Програш Росії зробить безальтернативним надійний і тривалий мир», - сказав він.