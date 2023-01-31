Події

21:14 31.01.2023

Австрійська INNIO запустила в Ірпені першу в Україні малу газову електростанцію для муніципалітету

2 хв читати

Встановлена в Ірпені Київської області перша в Україні газопоршнева електростанція Jenbacher потужністю 1 МВт від австрійської компанії INNIO розрахована на забезпечення роботи котельні, що надає послуги теплопостачання 70% жителям міста, а також інших об'єктів критичної інфраструктури: шкіл, лікарні, Ради з питань енергетики та ЖКП.

"Ця установка, порівняно з дизельним генератором, є постійним, а не резервним джерелом електроживлення і спроєктована для роботи в безперервному режимі протягом усього терміну експлуатації", - зазначив голова комітету Андрій Герус під час відкриття станції у вівторок, слова якого наведені в повідомленні в комітетському фейсбуці.

Він додав, що такі готові рішення дають змогу швидко забезпечити безперебійне енергопостачання об'єктам комунального господарства під час постійних обстрілів енергетичної інфраструктури, а масштабування проєктів розподіленої генерації по всій Україні підвищить стійкість та гнучкість Об'єднаної енергосистеми та стане кроком до європейських стандартів роботи в енергетиці.

Як зазначається у повідомленні комітету, проєкт, що передбачає безкоштовне встановлення станції місту, був реалізований при координації голови енергокомітету австрійською компанією INNIO та авторизованим дистриб'ютором її газопоршневих електростанцій Jenbacher компанією "КТС Інжиніринг" спільно з Ірпінською міською радою.

Зі свого боку міський голова Ірпеня Олександр Маркушин, слова якого наведено у повідомленні на сайті міськради, зазначив, що надалі в Україні планують створити цілу мережу таких малих електростанцій, потужністю від кількох сотень кіловат до кількох десятків мегават.

За його словами, це дозволить знизити навантаження на енергомережу країни, яку зараз намагається знищити ворог.

В енергокомітеті Ради уточнили, що мала електростанція прибула в укомплектованому стані з Австрії та була введена в експлуатацію протягом кількох днів, а для її встановлення необхідно було лише підготувати бетонний фундамент та підвести газові та електричні мережі.

"Контейнерна електростанція використовує природний газ, що зменшує вартість кіловата, що виробляється, порівняно із дизельним паливом", - зазначили переваги установки в комітеті.

"У найближчих планах встановити 100 малих електростанцій, які дозволять заживлювати найкритичніші об'єкти. Комітет готовий допомагати всім зацікавленим у реалізації таких проєктів", - заявив Герус під час запуску установки.

Як повідомлялося, на засіданні енергорегулятора НКРЕКП у понеділок його голова Костянтин Ущаповський анонсував відкриття 31 січня першої в Україні малої газової електростанції 1МВт в Ірпені.

 

 

Теги: #енергетика #електроенергія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:41 31.01.2023
"Укренерго" третю добу поспіль підвищує денні ліміти, але знизила нічні

"Укренерго" третю добу поспіль підвищує денні ліміти, але знизила нічні

16:10 31.01.2023
Литва обговорює проєкт із виробництва "зеленого" водню в Балтійському морі

Литва обговорює проєкт із виробництва "зеленого" водню в Балтійському морі

11:34 31.01.2023
Небезпека перевищення лімітів і аварійних відключень зберігається - "Укренерго"

Небезпека перевищення лімітів і аварійних відключень зберігається - "Укренерго"

08:28 31.01.2023
"Укренерго" суттєво підвищила добові ліміти споживання е/е на вівторок – обленерго

"Укренерго" суттєво підвищила добові ліміти споживання е/е на вівторок – обленерго

08:07 31.01.2023
За минулий тиждень світло у киян було в середньому 80%

За минулий тиждень світло у киян було в середньому 80%

20:25 30.01.2023
Перша в Україні газотурбінна станція потужністю 1 МВт запрацює в Ірпені

Перша в Україні газотурбінна станція потужністю 1 МВт запрацює в Ірпені

15:50 30.01.2023
Енергетична ситуація в Одеській області залишається найскладнішою в Україні - Братчук

Енергетична ситуація в Одеській області залишається найскладнішою в Україні - Братчук

12:34 30.01.2023
Уряд України за підтримки ЄС запустив програму обміну старих ламп на енергозбережні LED-лампи

Уряд України за підтримки ЄС запустив програму обміну старих ламп на енергозбережні LED-лампи

12:28 30.01.2023
Ексголова "Нафтогазу" Коболєв планує інвестувати в проєкти у сфері декарбонізованої енергетики

Ексголова "Нафтогазу" Коболєв планує інвестувати в проєкти у сфері декарбонізованої енергетики

11:46 30.01.2023
Споживання е/е з початком робочого тижня підвищилося, дефіцит в енергосистемі значний – "Укренерго"

Споживання е/е з початком робочого тижня підвищилося, дефіцит в енергосистемі значний – "Укренерго"

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський анонсував підготовку в Україні нових реформ

Кадрові рішення ще будуть – Зеленський

Окупант має втратити останню надію на агресію – Зеленський

Громадський контроль над закупівлями Міноборони харчування буде повернуто - Резніков

Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Бельгії подальшу оборонну співпрацю та прискорення 10-го санкційного пакета ЄС проти РФ

ОСТАННЄ

Зеленський анонсував підготовку в Україні нових реформ

Кадрові рішення ще будуть – Зеленський

Окупант має втратити останню надію на агресію – Зеленський

Норвегія представить план довгострокової допомоги Україні на п'ять років

В Одесі проходить ремонт високовольтної лінії, пошкодженої в результаті атаки, в частині міста можливі тривалі перерви в електропостачанні

Нардепи пропонують визнати ПВК "Вагнер" міжнародною злочинною організацією

США не мають свідчень неправомірного використання Україною наданої допомоги – представниця Мінфіну США

У Шостці стався вибух на держпідприємстві: можливо, це була ракета

США анонсували новий пакет військової допомоги Україні

ВАКС засудив голову Харківського окружного адмінсуду до п'яти років позбавлення волі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА