"Укренерго" третю добу поспіль підвищує денні ліміти, але знизила нічні

НЕК "Укренерго" на середу, 1 лютого, порівняно з вівторком підвищила денні ліміти споживання електроенергії областям майже на 4%, водночас після вчорашнього підвищення знизила майже на такий самий рівень нічні, свідчать дані низки операторів системи розподілу (ОСР).

Отже, "Укренерго" підвищує денні ліміти третю добу поспіль.

Як зазначив ДТЕК у своєму телеграм-каналі у вівторок увечері, ліміти дають змогу дотримуватися погодинних графіків в областях присутності його операторів системи розподілу – Києві, Київській та Дніпропетровській областях, але в Одеській області, як і раніше, застосовуватимуть екстрені відключення через серйозні пошкодження енергоінфраструктури внаслідок російської атаки 26 січня.

"Прикарпаттяобленерго" та "Полтаваобленерго", які оприлюднили ліміти у фейсбуці, також відзначають застосування завтра погодинних графіків.

Дані операторів системи розподілу е/е за встановленими на 1 лютого лімітами споживання електроенергії