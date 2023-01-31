Події

20:41 31.01.2023

"Укренерго" третю добу поспіль підвищує денні ліміти, але знизила нічні

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"Укренерго" третю добу поспіль підвищує денні ліміти, але знизила нічні

НЕК "Укренерго" на середу, 1 лютого, порівняно з вівторком підвищила денні ліміти споживання електроенергії областям майже на 4%, водночас після вчорашнього підвищення знизила майже на такий самий рівень нічні, свідчать дані низки операторів системи розподілу (ОСР).

Отже, "Укренерго" підвищує денні ліміти третю добу поспіль.

Як зазначив ДТЕК у своєму телеграм-каналі у вівторок увечері, ліміти дають змогу дотримуватися погодинних графіків в областях присутності його операторів системи розподілу – Києві, Київській та Дніпропетровській областях, але в Одеській області, як і раніше, застосовуватимуть екстрені відключення через серйозні пошкодження енергоінфраструктури внаслідок російської атаки 26 січня.

"Прикарпаттяобленерго" та "Полтаваобленерго", які оприлюднили ліміти у фейсбуці, також відзначають застосування завтра погодинних графіків.

Дані операторів системи розподілу е/е за встановленими на 1 лютого лімітами споживання електроенергії

Область Денний ліміт, МВт Зміни до поперед. дня, % Нічний ліміт Зміни до поперед. дня, %
Київ 1050 +3,75 683 -3,66
Київська область 751 +3,87 627 -3,83
Дніпропетровська область 1272 +3,83 1245 -3,71
Одеська область Екстрені відключення в результаті атак РФ
Івано-Франківська область 303 +4 265,9 -3,72
Полтавська область 481,77 н/д 423,24 н/д

 

Теги: #енергетика #електроенергія

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