"Укренерго" третю добу поспіль підвищує денні ліміти, але знизила нічні
НЕК "Укренерго" на середу, 1 лютого, порівняно з вівторком підвищила денні ліміти споживання електроенергії областям майже на 4%, водночас після вчорашнього підвищення знизила майже на такий самий рівень нічні, свідчать дані низки операторів системи розподілу (ОСР).
Отже, "Укренерго" підвищує денні ліміти третю добу поспіль.
Як зазначив ДТЕК у своєму телеграм-каналі у вівторок увечері, ліміти дають змогу дотримуватися погодинних графіків в областях присутності його операторів системи розподілу – Києві, Київській та Дніпропетровській областях, але в Одеській області, як і раніше, застосовуватимуть екстрені відключення через серйозні пошкодження енергоінфраструктури внаслідок російської атаки 26 січня.
"Прикарпаттяобленерго" та "Полтаваобленерго", які оприлюднили ліміти у фейсбуці, також відзначають застосування завтра погодинних графіків.
Дані операторів системи розподілу е/е за встановленими на 1 лютого лімітами споживання електроенергії
|Область
|Денний ліміт, МВт
|Зміни до поперед. дня, %
|Нічний ліміт
|Зміни до поперед. дня, %
|Київ
|1050
|+3,75
|683
|-3,66
|Київська область
|751
|+3,87
|627
|-3,83
|Дніпропетровська область
|1272
|+3,83
|1245
|-3,71
|Одеська область
|Екстрені відключення в результаті атак РФ
|Івано-Франківська область
|303
|+4
|265,9
|-3,72
|Полтавська область
|481,77
|н/д
|423,24
|н/д