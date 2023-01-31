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20:10 31.01.2023

Стефанчук – членам Національних зборів Франції: Сигнал про визнання Голодомору був би дуже важливим

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Стефанчук – членам Національних зборів Франції: Сигнал про визнання Голодомору був би дуже важливим

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук закликав членів Національних зборів Французької Республіки сприяти законодавчому визнанню Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу.

"Саме зараз сигнал з боку Франції про визнання Голодомору був би дуже важливим, оскільки події 1932-33 років підтверджують налаштованість тодішньої сталінської, а тепер і путінської росії знищити українську ідентичність. Прошу вас сприяти у законодавчому визнанні Голодомору 1932-1933 років в Україні геноцидом українського народу", – заявив речник українського парламенту у своєму виступі з трибуни Національних зборів Франції у вівторок.

Як повідомлялося, голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук до 2 лютого перебуватиме з офіційним візитом у Французькій Республіці.

Програма візиту передбачає участь спікера у пленарних засіданнях нижньої та верхньої палат парламенту Франції.

Крім того, заплановано низку двосторонніх зустрічей, зокрема з президентом Французької Республіки, прем'єр-міністром Французької Республіки, главами обох палат парламенту Франції – національних зборів і сенату, з керівництвом та членами парламентських комітетів з оборони, закордонних та європейських справ, парламентською групою дружби "Франція-Україна".

Глава ВР також звернеться до французьких колег на засіданнях кожної з палат парламенту Франції.

 

 

Теги: #голодомор #франція #стефанчук

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