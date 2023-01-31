Події

15:05 31.01.2023

ЗСУ отримають до 140 одиниць сучасних танків у першій хвилі внесків - Кулеба

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ЗСУ отримають до 140 одиниць сучасних танків у першій хвилі внесків - Кулеба

У першій хвилі внесків від партнерів Збройні сили України отримають від 120 до 140 одиниць сучасних танків західних моделей, повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"У першій хвилі внесків Збройні сили України отримають від 120 до 140 одиниць сучасних танків західних моделей. Це Leopard 2, Challenger 2, M1 Abrams. І дуже розраховуємо на Leclerc", - сказав він на брифінгу у понеділок.

Міністр зазначив, що це чимала кількість техніки, але Україна продовжує роботу над розширенням складу танкової коаліції та внесенням внесків від уже заявлених учасників.

За словами Кулеби, танкова коаліція налічує наразі 12 учасників, проте ще рано називати всі країни коаліції та їхні практичні внески.

"Багато хто з них ще має ухвалити формальні рішення відповідно до їхніх внутрішніх процедур", - сказав міністр.

Теги: #танки #зсу #кулеба

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