Затримано депутата Сіверської міськради від "ОПЗЖ", який працював на російську розвідку, - СБУ

Контррозвідка Служби безпеки України викрила та затримала агента Головного управління Генштабу ЗС РФ під час контрдиверсійних заходів у прифронтових районах Донбасу - депутата Сіверської міської ради від забороненої в Україні партії "ОПЗЖ", повідомляє СБУ.

"З жовтня минулого року він збирав розвіддані про дислокацію підрозділів Сил оборони на території Бахмутського району. Також він передавав координати місцевих об’єктів критичної інфраструктури, зокрема енергогенеруючих підприємств", - ідеться у повідомленні спецслужби в телеграм-каналі у вівторок.

За інформацією СБУ, розвіддані були потрібні окупантам для проведення прицільних ракетних ударів по українських містах. Після ворожих обстрілів агент виходив на місцевість для фіксації наслідків і підготовки звіту для коригування повторних ударів.

Співробітники СБУ затримали зловмисника під час спроби чергового передання агресору закритих відомостей.

За даними слідства, депутата завербував представник російської військової розвідки через "спілкування" в чаті одного з прокремлівських телеграм-каналів.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Заходи з викриття зловмисника проводили співробітники Департаменту контррозвідки СБУ спільно з підрозділами СБУ Донецької та Луганської областей за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.