Події

10:23 31.01.2023

Затримано депутата Сіверської міськради від "ОПЗЖ", який працював на російську розвідку, - СБУ

1 хв читати
Затримано депутата Сіверської міськради від "ОПЗЖ", який працював на російську розвідку, - СБУ

Контррозвідка Служби безпеки України викрила та затримала агента Головного управління Генштабу ЗС РФ під час контрдиверсійних заходів у прифронтових районах Донбасу - депутата Сіверської міської ради від забороненої в Україні партії "ОПЗЖ", повідомляє СБУ.

"З жовтня минулого року він збирав розвіддані про дислокацію підрозділів Сил оборони на території Бахмутського району. Також він передавав координати місцевих об’єктів критичної інфраструктури, зокрема енергогенеруючих підприємств", - ідеться у повідомленні спецслужби в телеграм-каналі у вівторок.

За інформацією СБУ, розвіддані були потрібні окупантам для проведення прицільних ракетних ударів по українських містах. Після ворожих обстрілів агент виходив на місцевість для фіксації наслідків і підготовки звіту для коригування повторних ударів.

Співробітники СБУ затримали зловмисника під час спроби чергового передання агресору закритих відомостей.

За даними слідства, депутата завербував представник російської військової розвідки через "спілкування" в чаті одного з прокремлівських телеграм-каналів.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Заходи з викриття зловмисника проводили співробітники Департаменту контррозвідки СБУ спільно з підрозділами СБУ Донецької та Луганської областей за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

 

Теги: #сбу #затримання #опзж

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:07 28.01.2023
СБУ затримала колаборантів, які намагалися влаштуватися в українські держустанови

СБУ затримала колаборантів, які намагалися влаштуватися в українські держустанови

12:59 28.01.2023
До 15 років за ґратами проведуть бойовики, які штурмували українські міста в Донецькій і Запорізькій областях - СБУ

До 15 років за ґратами проведуть бойовики, які штурмували українські міста в Донецькій і Запорізькій областях - СБУ

14:52 27.01.2023
СБУ нейтралізувала спробу російських хакерів проникнути до комп'ютерних мереж багатоквартирних будинків у прикордонному регіоні

СБУ нейтралізувала спробу російських хакерів проникнути до комп'ютерних мереж багатоквартирних будинків у прикордонному регіоні

13:26 27.01.2023
Підполковника СБУ із Запорізької області, який працював на ворога, заарештовано без права застави – ДБР

Підполковника СБУ із Запорізької області, який працював на ворога, заарештовано без права застави – ДБР

12:42 27.01.2023
СБУ повідомила про підозру колишньому "заступнику Міненерго ЛНР", який передав окупантам вугільну галузь Луганщини

СБУ повідомила про підозру колишньому "заступнику Міненерго ЛНР", який передав окупантам вугільну галузь Луганщини

10:33 27.01.2023
СБУ повідомила про підозру директору підприємства на Житомирщині, який працював на голову окупаційної адміністрації Сальдо

СБУ повідомила про підозру директору підприємства на Житомирщині, який працював на голову окупаційної адміністрації Сальдо

14:37 26.01.2023
СБУ знешкодила злочинне угруповання, яке "конвертувало" награбовані окупантами гривні в рублі

СБУ знешкодила злочинне угруповання, яке "конвертувало" награбовані окупантами гривні в рублі

10:43 25.01.2023
В Одесі СБУ затримала ворожого агента, який "здавав" окупантам позиції ППО та енергооб'єкти

В Одесі СБУ затримала ворожого агента, який "здавав" окупантам позиції ППО та енергооб'єкти

15:09 24.01.2023
СБУ повідомила про підозру колишній телеведучій Панченко, яка підтримала окупацію Маріуполя

СБУ повідомила про підозру колишній телеведучій Панченко, яка підтримала окупацію Маріуполя

10:30 24.01.2023
СБУ викрила російського агента, який готував ракетний удар по електропідстанціях Кропивницького

СБУ викрила російського агента, який готував ракетний удар по електропідстанціях Кропивницького

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ЗС України ведуть контрнаступ під Сватовим, окупанти захоплюють територію під Бахмутом – ISW

Втрати окупантів за добу склали близько 850 одиниць о/с, 9 бронемашин, 1 артсистема та 1 РСЗВ

Байден: Вашингтон не має наміру постачати Києву винищувачі F-16

Уряд оприлюднив новий порядок бронювання працівників і держслужбовців

Зеленський подякував підприємцям Одеси та Миколаєва, які зберегли робочі місця

ОСТАННЄ

Суд оголосив вирок на 9 років позбавлення волі колишнього заступника начальника департаменту Генпрокуратури Суса

РФ намагається розгорнути наступ на Вугледар, щоб відволікти українські сили від Бахмута, – британська розвідка

Окупанти продовжують обстрілювати Донеччину, за добу в регіоні поранено трьох місцевих жителів – голова ОВА

Іран та РФ установили прямі канали фінансового зв'язку між банками - ISW

ЗС України ведуть контрнаступ під Сватовим, окупанти захоплюють територію під Бахмутом – ISW

Резніков, можливо, попросить у Макрона винищувачі під час їхньої зустрічі в Парижі – ЗМІ

РФ створює умови для початку наступу в Луганській області найближчими місяцями - ISW

Комісія з відбору директора НАБУ перейшла до останнього конкурсного етапу

Урядом розроблено план із цифровізації військово-лікарської комісії

У Вовчанську в результаті ворожих обстрілів загинув мирний житель

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА