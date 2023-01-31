РФ намагається розгорнути наступ на Вугледар, щоб відволікти українські сили від Бахмута, – британська розвідка

Російські окупанти за останні три дні, ймовірно, перетворили свої розвідувальні атаки в районі с.Павлівка та м.Вугледар Донецької області на більш узгоджені атаки, повідомляється у звіті оборонної розвідки, опублікованій у твіттері Міністерства оборони Сполученого Королівства у вівторок уранці.

"Російське командування, ймовірно, прагне розвинути нову вісь наступу в контрольованій Україною Донецькій області та відвернути українські сили від бахмутського сектора, де точаться запеклі бої. Існує реальна ймовірність того, що Росія продовжить здобувати локальні успіхи в цьому секторі. Однак малоймовірно, що Росія має достатньо незадіяних військ у цьому районі, щоб досягти важливого в оперативному плані прориву", - йдеться у зведенні.

У повідомленні наголошується, що РФ раніше вже використовувала 155 бригаду морської піхоти в безуспішній атаці на той самий район Павлівки та Вугледара у листопаді 2022 року. "Підрозділи 155 полку знову задіяні у складі сил розміром не менше бригади, які, ймовірно, просунулися на кількасот метрів за невелику річку Кашлагач, яка протягом кількох місяців була лінією фронту", - повідомили в британській розвідці.

Джерело: https://twitter.com/DefenceHQ/status/1620312860294357000